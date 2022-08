Eine Depression ist weit mehr als nur „mal traurig sein“. „Die Krankheit kann tödlich enden“, sagt eine Betroffene. Sie berichtet, was ihr aus ihrem Tief geholfen hat und richtet einen Appell an andere, die mit Depressionen leben.

Wismar . „Ich hatte wohl seit der Pubertät schon die Depression.“ Anna zündet sich eine Zigarette an und nimmt einen tiefen Zug. Es hat lange gedauert, bis sie diese Diagnose bekam. „Die Leute dachten immer, die ist einfach so.“ So melancholisch. So traurig. So zurückgezogen. Von den Suizidgedanken hat sie niemanden erzählt. „Ich habe das alles selbst ja nicht ernst genommen. Ich dachte, es ist normal. Dass alle so denken!“

Zusammenbruch auf der Arbeit