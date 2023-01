XBB.1.5: Was über die Corona-Variante bisher bekannt ist

Aus Angst vor einer neuen Corona-Variante richten sich derzeit alle Augen nach China. Dabei gerät die Entwicklung in den USA fast aus dem Blick: Dort ist eine neue Corona-Version auf dem Vormarsch, die selbst die WHO in Alarmbereitschaft versetzt.

Die Angst, dass sich in China eine neue Corona-Variante entwickelt, die zur Gefahr für die ganze Welt wird, ist groß. Deshalb führt nun auch Deutschland eine Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik ein. Das gab Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag bekannt. Demnach brauchen Reisende aus China künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest. Die neue Einreiseverordnung soll ab Anfang kommender Woche gelten. Damit reagiert Deutschland auf eine Empfehlung, auf die sich die EU-Staaten am Vortag geeinigt hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sorge vieler Expertinnen und Experten ist vor allem, dass das Coronavirus noch einmal einen großen Evolutionssprung macht – so wie es bei Omikron der Fall gewesen ist. Bisher gibt es jedoch keine Hinweise auf besorgniserregende Virusvarianten in China. Anders stellt sich dagegen die Lage in den USA dar: Die US-Seuchenschutzbehörde CDC berichtet über eine Variante, die sich gerade in rasantem Tempo im Land verbreitet. Sie trägt die Bezeichnung XBB.1.5. Auch Lauterbach und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigten sich besorgt über die neue Corona-Version.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Was macht XBB.1.5 besorgniserregend?

Erstmals entdeckt wurde XBB.1.5 im Oktober vergangenen Jahres. Es handelt dabei um eine Weiterentwicklung der Variante XBB. Diese ist eine Rekombination zweier Omikron-BA.2-Varianten. Das heißt, die beiden Virusvarianten haben genetische Informationen miteinander ausgetauscht, wodurch eine Art Mischvariante entstanden ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was XBB.1.5 so besorgniserregend macht, ist einerseits die hohe Übertragbarkeit. Die Virusvariante sei so leicht übertragbar wie keine der bisher bekannten Varianten, sagte WHO-Corona-Spezialistin Maria van Kerkhove am Mittwoch in Genf. In den USA hatte XBB.1.5 in der letzten Dezemberwoche des vergangenen Jahres 40,5 Prozent aller positiven Corona-Proben ausgemacht. Damit hatte sich ihr Anteil innerhalb einer Woche fast verdoppelt.

Nach Angaben der WHO ist XBB.1.5 bereits in 29 Ländern nachgewiesen worden. Die Organisation plant, in Kürze eine Risikoanalyse zur Virusvariante herauszugeben. Die hohe Übertragbarkeit könnte sich dadurch erklären, dass die Virusvariante enger an den ACE2-Rezeptor bindet, wie erste Daten vermuten lassen. Der ACE2-Rezeptor ist die Eintrittspforte des Coronavirus in die menschlichen Zellen.

Zudem zeigt sich im Nordosten der USA, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen mit Ausbreitung von XBB.1.5 zunimmt. Es sei aber noch unklar, ob die Virusvariante grundsätzlich wieder schwere Krankheitsverläufe verursacht, stellten die CDC klar. Gesundheitsminister Lauterbach versetzte das dennoch in Alarmbereitschaft: „Hoffentlich kommen wir durch den Winter, bevor eine solche Variante sich bei uns ausbreiten kann“, schrieb er auf Twitter. „Wir überwachen, ob und wie stark XBB.1.5. in Deutschland auftritt.“

Europa bietet China Hilfe bei Corona-Impfstoffen an Die EU-Gesundheitskommissarin habe ein entsprechendes Angebot gemacht, teilte ein Sprecher in Brüssel mit. Eine Reaktion aus Peking lag zunächst nicht vor. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie verbreitet ist XBB.1.5 in Deutschland?

Tatsächlich hat XBB.1.5 auch Deutschland längst schon erreicht. Erstmals nachgewiesen wurde die Virusvariante hierzulande Ende November. Ihr Anteil an den positiven Corona-Proben ist aktuell noch marginal. Gerade einmal sieben Nachweise hat das Robert Koch-Institut (RKI) in der 51. Kalenderwoche, also vom 19. bis 25. Dezember des vergangenen Jahres, erfasst. Damit liegt der Anteil bei 0,4 Prozent.

Verbreiteter war dagegen die Vorgänger-Variante XBB.1. Sie ließ sich zum damaligen Zeitpunkt in 18 Corona-Proben nachweisen. Damit machte sie mehr als ein Prozent aller sequenzierten Proben aus. In seinem Wochenbericht vom 22. Dezember hatte das RKI zuletzt darauf hingewiesen, dass sich XBB.1 in Deutschland und anderen europäischen Ländern „zunehmend“ verbreite.

Wie wirksam sind die Corona-Impfstoffe gegen XBB.1.5?

Entscheidend dürfte wohlgemerkt jedoch nicht sein, wie leicht übertragbar oder schwer krankmachend XBB.1.5 ist. Sondern die relevanteste Frage ist: Wie gut schützen die Corona-Impfstoffe vor der Virusvariante? Schließlich sind die Vakzine die bisher wichtigste Waffe gegen das Virus, schützen sie doch vor schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch gibt es zu wenige Daten, um sagen zu können, wie gut die Corona-Impfstoffe gegen XBB.1.5 wirken. Eine Preprint-Studie von Forschenden aus China legt nahe, dass die Virusvariante mit einer signifikanten Immunflucht einhergeht. Das bedeutet, sie kann das Immunsystem noch besser überlisten, um sich unerkannt in menschlichen Zellen zu vermehren. Neutralisationstests konnten diese Immunflucht selbst nach dreifacher Impfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna, plus einer Durchbruchsinfektion mit der aktuell dominierenden Omikron-Variante BA.5, zeigen. Die Ergebnisse müssen noch von unabhängigen Fachleuten überprüft werden.

Hinweise auf eine solche Immunflucht hatten schon Studien zu den Vorgänger-Varianten XBB und XBB.1 geliefert. Im Fachmagazin „Cell“ berichteten Forschende aus den USA etwa, dass die Neutralisierung von XBB und XBB.1 bei Blutseren von Geimpften und Genesenen „deutlich beeinträchtigt“ sei. Zwar mache das Reinfektionen und Durchbruchsinfektionen wahrscheinlicher, dennoch sei es wichtig zu betonen, dass die Corona-Impfstoffe nachweislich weiterhin Krankenhausaufenthalte und schwere Erkrankungen verhindern könnten, heißt es in der Studie.