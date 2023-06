Zzzzz Zzzzz Zzzzzzzz

Liebe Leserinnen und Leser,

das mag vielleicht ein bisschen langweilig klingen, aber ich bin zu der festen Überzeugung gekommen: Man kann (fast) nichts Besseres für seine Gesundheit und das eigene Wohlbefinden tun als zu schlafen. Gut, richtig, ausgiebig schlafen. Damit bin ich nicht alleine: Auch der Bestsellerautor Bas Kast, der sich in seinem Buch intensiv mit der Frage beschäftigt hat, was wirklich glücklich macht, sagt: „Mit das Schlimmste ist umgekehrt schlechter Schlaf. Wenn man Schlaf wie etwas behandelt, auf das man auch verzichten kann, ist das grundsätzlich falsch.“ (+) Und Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, sagt: „Ein erholsamer Schlaf ist der Schlüssel zu körperlich-seelischer Gesundheit, letztlich zu einem guten Leben. Fehlt er, können wir ernsthaft krank werden.“

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die abends friedlich in den Schlaf schlummern und morgens wohl erholt aufstehen, dann nicken Sie jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf. Wenn Sie sich dagegen Nacht für Nacht im Bett wälzen, seufzen Sie vielleicht nur: Schön und gut, das hat man alles schon mal gehört – aber was hilft denn, wenn man nicht gut schlafen kann?

Erst einmal gilt: Was guter Schlaf ist, das ist sehr individuell. „Die von Mensch zu Mensch unterschiedliche Chronobiologie, also gewissermaßen die innere Uhr, nach der sich auch unser Schlafbedürfnis richtet, lässt sich nicht nach Belieben austricksen“, sagt Wenker. Trotzdem gibt es einige Tipps, die beim Einschlafen helfen können. Dazu gehören zum Beispiel abendliche Routinen. Weitere Tricks finden Sie hier.

Gerade jetzt im Sommer, wenn es heiß, drückend und schwül ist, kann das Einschlafen allerdings besonders schwer sein. Hohe Temperaturen machen vielen Menschen besonders nachts zu schaffen. Schlafprobleme müssen aber trotz Hitze nicht sein. Meine Kollegin Heidi Becker hat dafür einige Tipps gesammelt. Ein Trick für die Abkühlung zwischendurch: Stellen Sie vor dem Schlafengehen eine kleine Schüssel mit Wasser und Waschlappen bereit, aus der Sie sich nachts immer wieder erfrischen können, wenn Sie wegen der Hitze aufwachen sollten.

Bewahren Sie einen kühlen Kopf!

Ihre Anna Schughart

Von Kopf bis Fuß

Mindestens ein Drittel der Menschen in Deutschland darf Blut spenden, aber nur 3 Prozent tun es. Dabei können auch Spenderinnen und Spender persönlich davon profitieren. Mein Kollege Ben Kendal hat fünf Gründe gesammelt, warum das Blutspenden auch für Spenderinnen und Spender sinnvoll ist:

Leben retten und sich selbst etwas Gutes tun: Blutspenden ist wichtig – und lohnt sich auch für Spenderinnen und Spender. © Quelle: Mohamed_hassan/Pixabay

1. Die Blutspende ist ein kostenloser Gesundheitscheck: Eine Blutspende kann gründliche Vorsorge­untersuchungen zwar nicht ersetzen – aber wer regelmäßig Blut spenden geht, lässt auch regelmäßig den Gesundheitszustand überprüfen. Vor jeder Blutspende messen die anwesenden Ärztinnen und Ärzte den Blutdruck, die Körpertemperatur und den Hämoglobinwert.

2. Regelmäßiges Blutspenden könnte den Blutdruck verbessern: Medizinerinnen und Mediziner der Berliner Charité testeten für eine 2016 veröffentlichte Studie den Blutdruck bei 300 Menschen nach ein bis vier Vollblutspenden innerhalb eines Jahres. Dabei zeigte sich, dass der Blutdruck bei Spenderinnen und Spendern mit hohen Ausgangswerten signifikant abnahm.

3. Für die Blutspende gibt es eine (leckere) Belohnung: Bei jeder Blutspende verlieren Menschen etwa 800 Kilokalorien – und das muss natürlich wieder ausgeglichen werden, schließlich ist die Blutspende keine Diät. Deswegen erhalten Spenderinnen und Spender nach jedem Termin kostenloses Essen und Getränke.

4. Spender kennen ihre Blutgruppe: A, B, AB, 0 und ein positiver oder negativer Rhesusfaktor – wüssten Sie, welche Blutgruppe Sie haben? Spenderinnen und Spender antworten höchstwahrscheinlich mit Ja, schließlich steht die Blutgruppe sichtbar auf dem Spendeausweis.

5. Anderen Menschen zu helfen macht glücklich: Spenderinnen und Spender können mit ihrem Blut Leben retten. Wobei auch das einen Vorteil für sie selbst hat. Denn anderen Menschen zu helfen macht glücklich, wie Studien zeigen.

Bei aller Liebe

Allein trotz Menschen: Vielen Menschen will es nicht gelingen, tiefergehende Beziehungen zu knüpfen. © Quelle: Rodrigo Gonzalez/unsplash

Wer einsam ist, ist nicht unbedingt allein. Auch Menschen, die Familie und viele Freundinnen und Freunde haben, können sich einsam fühlen. „Das Gefühl von Einsamkeit entsteht, wenn man den Eindruck hat, unbefriedigende oder zu wenige soziale Beziehungen zu haben“, wie Yvonne Wilke vom Kompetenznetz Einsamkeit erklärt. Was hilft dann, hat sich meine Kollegin Milena Wurmstädt gefragt (+).

„Wer weiß, welche Art der Beziehung oder der sozialen Kontakte er oder sie sich wünscht, kann Beziehungen entsprechend gestalten“, rät Wilke. Betroffene können sich also fragen: Will ich gerne eine unverbindliche Freundschaft führen? Suche ich eine tiefgründige Beziehung? „Viele Menschen, die sich nur vorübergehend einsam fühlen, haben schon noch Kontakte, die ihnen guttun“, sagt die Psychologin Susanne Bücker. Auf diese Kontakte können sie sich konzentrieren; sich häufiger mit den Personen treffen, bewusst das Gespräch suchen.

Viele Menschen erleben ihre Freundschaften und Beziehungen als befriedigender, wenn das Gegenüber wirklich präsent ist, in Gesprächen zuhört und nicht im Kopf schon beim nächsten Termin ist. „Die meisten Personen wünschen sich, wirklich wahrgenommen zu werden“, erklärt Bücker. Eine Möglichkeit: sich feste Zeiten für Freundinnen, Freunde oder Partnerin oder Partner einplanen, in denen die ganze Aufmerksamkeit auf dem Treffen liegt.

Familienbande

An der Belastungsgrenze: Wenn Kinder und Jugendliche ihre Eltern oder nahe Angehörige pflegen müssen, mündet das nur allzu oft in Überforderung und Erschöpfung. © Quelle: RND-Illustration/Gina Patan

Sie versorgen kranke Familienmitglieder mit Tabletten, wechseln deren Windeln, kümmern sich um Geschwister, organisieren Haushalt und sind ständig auf Abruf. 6 Prozent aller Jugendlichen zwischen zehn und 19 Jahren pflegen ein chronisch krankes Familienmitglied. Doch kaum einer sieht die völlig erschöpften Kinder und Jugendlichen in Pflegeverantwortung. „Man ist sich als Kind, das pflegt, noch gar nicht der körperlichen und vor allem emotionalen Belastung bewusst. Es gehört einfach dazu“, erzählt eine Frau, die schon als Kind ihre an MS erkrankte Mutter gepflegt hat. „Damals hätte ich vor allem emotionale Unterstützung gebraucht. Einen Menschen, der mir zuhört, mich wahrnimmt und mich sieht.“

Hilfe können Beratungsangebote bieten. Oft erwächst aus dem ersten, vorsichtigen Kontakt dann eine Onlineberatung oder ein Whatsapp-Dialog. Manchmal mündet das Ganze sogar in ein persönliches (Telefon-)Gespräch, berichtet Mara Rick von Pflege in Not (+).

Gut gesagt

Ein Leistungssportler ist im Vergleich zu einem normal gesunden Menschen nicht automatisch gesünder, sondern nur einfach leistungsfähiger. Johannes Kiesel, Medizinethiker

Jeder wünscht sich, gesund zu sein. Doch ist, wer mehr Sport macht, wirklich gesünder? Und wer raucht, automatisch krank? Im Interview (+) mit meiner Kollegin Irene Habich spricht der Medizinethiker Johannes Kiesel über eine Frage, die nur auf den ersten Blick einfach erscheint: Was heißt es eigentlich, gesund zu sein?

Neu gelernt

Wer unter einer Endometriose leidet, hat mehr als „nur Periodenschmerzen“. Eine Endometriose entsteht, wenn die Gebärmutterschleimhaut krankhaft wuchert – zum Beispiel auch in den Eierstöcken oder dem Darm. Die Folge sind unter anderem starke Schmerzen – während und unabhängig von der Periode, aber auch beim Wasserlassen oder dem Geschlechtsverkehr. Viele Betroffene leiden massiv.

Nun berichten Forschende aus Japan über einen Hinweis auf einen möglichen Auslöser der Endometriose. Ihre Annahme: Fusobakterien könnten die Endometriose mitverursachen. Wenn dem so wäre, könnte eine einfache Behandlung mit Antibiotika für Betroffene womöglich einen Nutzen haben. „Nicht abwegig“ sei die Hypothese, so ein Experte, weil auch bei anderen Keimen ähnliche Mechanismen beobachtet wurden. So ist inzwischen beispielsweise klar, dass Humane Papillomviren (HPV) Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Einen direkten Zusammenhang beweist die Studie aber nicht. „Ich bewerte die Studie eher als spannende Hypothesenbildung, nicht als finales Ergebnis“, sagt daher Matthias Beckmann, Direktor der Frauenklinik und Sprecher des Endometriosezentrums, Universitätsklinikum Erlangen.

Die ernsten Seiten des Lebens

Wann ist ein Mann ein Mann? Junge Männer wachsen mit ambivalenten Bildern von Männlichkeit auf. © Quelle: Sasha Freemind/Unsplash

Vor einigen Tagen sorgte eine Umfrage für große Aufregung. Demnach findet ein Drittel der befragten 18 bis 35 Jahre alten Männer Gewalt gegen Frauen akzeptabel. Die Hälfte möchte keine Beziehung mit einer Frau eingehen, „die viele Sexualpartner hatte“ – und meint, dass aufreizendes Verhalten von Frauen als Aufforderung verstanden werden darf. Etliche Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer reagierten schockiert. Andere zweifeln die Umfrage dagegen methodisch an. Zeigt sie wirklich, was junge Männer denken? Mein Kollege Ben Kendal hat sich die Umfrage angeschaut – und mit zwei Expertinnen darüber gesprochen. „Diese Bereitwilligkeit, sich zu so einer kühnen Gewalt zu bekennen, ist unglaublich gruselig“, sagt die Antifeminismusexpertin Veronika Kracher.

Die schönen Seiten des Lebens

Italienische Leichtigkeit: Insalata caprese. © Quelle: Unsplash/Sven Brandsma

Büffelmozzarella oder Burrata? Mit Essig oder lieber ohne? Die Zubereitung des beliebten italienischen Salats Insalata caprese birgt Zündstoff – und auch über die Entstehung des Gerichts herrscht keine Einigkeit. Unstrittig ist aber, dass mit diesem Rezept die leckere originalgetreue Variante gelingt. Ein Tipp: Nicht mit Öl sparen.

Wichtig ist zudem die Auswahl eines Käses aus der Familie der sogenannten Pasta-Filata-Käse, die bestimmten Herstellungskriterien unterliegen. Zu diesen Käsesorten gehört Mozzarella Fior di Latte (Mozzarella aus Kuhmilch), Mozzarella di Bufala (Mozzarella aus Büffelmilch) oder Burrata. Die Unterschiede schmeckt man eher, als dass man sie sieht: Büffelmozzarella ist etwas herber als das Pendant aus Kuhmilch. Die Burrata ist im Inneren weich und zartcremig bis flüssig. Ihr Kern besteht aus einer Mischung aus gezupften Mozzarellafäden und Sahne.

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne direkt bei unserem Redaktionsteam magazin@rnd.de. Wir freuen uns!

