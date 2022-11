1,26 Millionen Passagiere im Oktober am Hamburger Airport

Konzerttipps für Kiel und die Region vom 3. bis 9. November

Ina Müller präsentiert am Freitag in Kiel ihr aktuelles Album „55“, Blues-Sänger Big Daddy Wilson holt sein mehrfach verschobenes Konzert in der Räucherei nach, die Hamburger Rockband Ohrenfeindt hat ihr frisches Album „Krawallgeigensymphonie“ im Gepäck. Eine bunte Palette bietet die neue Woche.