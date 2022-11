In Hamburg hat das 250. elektrisch angetriebene Taxi eine Konzession erhalten.

Ein Taxischild an einem Taxi.

250. E-Taxi erhält in Hamburg Konzession

Hamburg (dpa/lno). In Hamburg hat das 250. elektrisch angetriebene Taxi eine Konzession erhalten. Das zeige, «dass der Antriebsumstieg der Hamburger Taxenflotte mit Schwung vorankommt», sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Sonntag. Mit dem Projekt «Zukunftstaxi», in dem die Stadt mit Taxenunternehmen, Taxenvermittlern und -verbänden sowie weiteren Partnern zusammenarbeitet, soll die Hamburger Taxenflotte mit ihren derzeit gut 2700 Fahrzeugen schrittweise auf emissionsfreie Antriebe umgestellt werden.

«Zu einer erfolgreichen Mobilitätswende gehört auch zwingend eine Antriebswende», sagte Tjarks. Die Reduktion der CO2-Emissionen sei besonders für den Verkehr ein wichtiges Ziel. «Das Projekt Zukunftstaxi setzt genau dort an: Hier wird ein bewährtes, verlässliches Mobilitätsangebot sogar noch verbessert, indem die Taxen zukünftig leiser und emissionsfrei werden und zudem inklusiv.»

Die Förderzusagen für 400 E-Taxen und 60 rollstuhlgeeignete E-Inklusionstaxen sind laut Verkehrsbehörde bereist vollständig vergeben. Interessierte Taxenunternehmen sollten dennoch weiter Anträge stellen, um gegebenenfalls als Nachrücker eine Förderung zu erhalten.

© dpa-infocom, dpa:221127-99-680945/2