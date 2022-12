69-Jähriger tot in Hamburger Kleingarten gefunden

Hamburg (dpa/lno). Ein 69-Jähriger ist tot in seinem Kleingarten in Hamburg-Eißendorf aufgefunden worden. Zunächst vermutete die Polizei Stichverletzungen am Oberkörper des Mannes und ermittelte wegen eines Tötungsdeliktes, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Obduktion am Freitag ergab jedoch, dass es kein Fremdverschulden gab, sondern «innere Ursachen» zum Tod geführt hatten. Eine Bekannte des Toten fand den 69-Jährigen am Donnerstagnachmittag in der Garten- und Siedlergemeinschaft Beerental. Zuvor berichteten das «Hamburger Abendblatt» und die «Mopo».

