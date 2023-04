Die Autobahn A1 im Südosten Hamburgs wird am kommenden Wochenende in Richtung Lübeck voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei Stillhorn saniere ab Freitagabend 19.00 Uhr auf 7,5 Kilometern die Fahrbahnen, teilte die Autobahn GmbH Nord am Mittwoch mit.

A1-Sperrung in Richtung Lübeck am Wochenende

Hamburg (dpa/lno). Die Autobahn A1 im Südosten Hamburgs wird am kommenden Wochenende in Richtung Lübeck voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei Stillhorn saniere ab Freitagabend 19.00 Uhr auf 7,5 Kilometern die Fahrbahnen, teilte die Autobahn GmbH Nord am Mittwoch mit. Dafür werde die zweispurige Überleitung der A1 im Dreieck Norderelbe zur Norderelbbrücke bis Montagmorgen 5.00 Uhr voll gesperrt. Ebenfalls gesperrt werde die A25 in Richtung Geesthacht - vom Dreieck Hamburg-Südost bis zur Anschlussstelle Hamburg-Allermöhe.

Autofahrer in Richtung Lübeck oder Berlin sollten auf die B75 ausweichen. Von dort könnten sie am Autobahndreieck Norderelbe entweder wieder auf die A1 fahren und die Baustelle einspurig passieren. Oder sie folgen der A255 in Richtung Hamburg-Zentrum und wählen eine Route über die Elbbrücken zur A24 am Horner Kreisel. Trotz des Ferienendes in Schleswig-Holstein erwartet die Autobahngesellschaft normalen Wochenendverkehr.