A7 nördlich des Elbtunnels abgesackt: Sperrung für Reparatur

Ein Sommergewitter setzt am Wochenende eine Baustelle an der A7 in Hamburg unter Wasser. Der Regen unterspült eine Fahrbahn nördlich des Elbtunnels. Die abgesackte Stelle muss umgehend repariert werden - was für Verkehrsbehinderungen in Richtung Flensburg sorgt.