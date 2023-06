Abgesackte Bahn: Nächtliche A7-Vollsperrung Richtung Norden

Hamburg (dpa/lno). Zur Reparatur einer abgesackten Fahrspur auf der A7 nördlich des Hamburger Elbtunnels muss die Autobahn in der Nacht zum Donnerstag in Richtung Flensburg voll gesperrt werden. Die Verkehrsführung zwischen Hamburg-Othmarschen und -Bahrenfeld müsse komplett verlegt werden, teilte die Autobahn GmbH Nord am Dienstag mit. Die nach starken Regenfällen am Wochenende unterspülte Stelle liegt im Bereich der Baustelle für den Lärmschutztunnel Altona. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Flensburg/Kiel soll am Mittwoch um 21.00 Uhr beginnen und am Donnerstag um 5.00 Uhr aufgehoben werden. Nach der Verlegung der Fahrspuren soll der Schadensbereich genauer untersucht und saniert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autobahn GmbH empfiehlt dem überregionalen Verkehr, zwischen dem Maschener Kreuz südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster-Süd die Umleitung über die A1, A21 und B205 zu nutzen. Innerstädtisch sollen Autofahrer über die Elbbrücken ausweichen.

Eigentlich wollte die Bundesprojektgesellschaft Deges in der Nacht zum Donnerstag eine Verkehrsführung südlich des Elbtunnels bei Hamburg-Heimfeld umbauen. Diese Maßnahme wurde nun auf die Nacht zum Freitag verschoben, wie die Autobahn GmbH Nord weiter mitteilte. Dann soll die A7 im Bereich der Anschlussstelle Heimfeld sowohl in Richtung Flensburg als auch Hannover von drei auf zwei Spuren verengt werden. Größere Behinderungen werden dadurch nicht erwartet.

Der Hamburger Abschnitt der A7 wird von sechs auf acht Spuren erweitert. Südlich des Elbtunnels werden die beiden neuen Spuren zwischen die Richtungsfahrbahnen gesetzt, die auf einer etwa vier Kilometer langen Brückenkonstruktion durch die Elbmarsch ruhen. Nördlich des Elbtunnels wird über der verbreiterten Autobahn ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel im Bereich Altona gebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© dpa-infocom, dpa:230620-99-121310/2

KN