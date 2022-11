Ausstellung zum 150. Jubiläum der Hamburger Feuerwehr

Wieder zahlreiche laute Böller-Detonationen in der Nacht in Kiel

In der Nacht zum Sonnabend sind wieder viele Kieler um den Schlaf gebracht worden. Besonders in den Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurde laute Explosionen gemeldet. Anders als am vorigen Wochenende konnte die Polizei diesmal aber keine Böller sicherstellen.