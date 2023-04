Bäckerhandwerk geht von weiter steigenden Preisen aus

Scharlach-Welle trifft Familien

Die Scharlachwelle im Norden verschärft den Mangel an Antibiotika für Kinder. Die Kassenärztliche Vereinigung will helfen – und Eltern in den 42 Anlaufpraxen in Schleswig-Holstein direkt mit dem Medikament versorgen. Warum die Apothekerkammer dagegen ist.