Hamburg: Bei positivem Selbsttest kein offizieller Test mehr nötig

Während die Diako-Klinik in Flensburg und die Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförder bereits an Sanierungsplänen arbeiten müssen, blicken auch andere Krankenhäuser in Schleswig-Holstein mit Sorge auf ihrer finanziellen Lage. Sie sind enttäuscht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.