Beißender Geruch sorgt für Großaufgebot am Gänsemarkt

Ein beißender Geruch am U-Bahnhof Gänsemarkt in Hamburg hat am Donnerstagmittag zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr geführt.

Hamburg (dpa/lno) – . Ein beißender Geruch am U-Bahnhof Gänsemarkt in Hamburg hat am Donnerstagmittag zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr geführt. Sechs Menschen, die aus der Station kamen, klagten über Atemwegsreizungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurden ärztlich versorgt, gesundheitliche Folgen konnten nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Rettungswagen, einem Notarzt, einem Löschfahrzeug und dem Umweltdienst an und räumte kurzzeitig den Bahnhof. Die Ursache für den Geruch war am Donnerstag zunächst unklar. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© dpa-infocom, dpa:221208-99-831870/2