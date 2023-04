Bewaffneter Überfall auf Hamburger Tankstelle

Festnahme

Vier mutmaßliche Einbrecher in Hamburg gestellt

Vier mutmaßliche Einbrecher konnten in Hamburg-Wilstorf und in Hamburg-Altona festgenommen werden. Je zwei Männer versuchten ohne größeren Erfolg in der Nacht auf Samstag in Häuser einzubrechen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.