Blitzeis im Norden: Einige Unfälle mit Blechschäden

In Norddeutschland kommt es am Montagmorgen zu Blitzeis und anhaltender Glätte durch gefrierenden Regen. Die Unfall-Lage war zunächst laut Polizei «überschaubar».

Hamburg/Kiel (dpa/lno). In Norddeutschland kommt es am Montagmorgen zu Blitzeis und anhaltender Glätte durch gefrierenden Regen. «Das Niederschlagsgebiet ist sehr verbreitet, deshalb ist es aktuell nicht nur lokal, sondern verbreitet gefährlich», sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen. Eine Warmfront ziehe im Tagesverlauf von Westen in Richtung Nordosten, weshalb es nur im Westen gegen Mittag weniger glatt werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unfall-Lage war in Hamburg am Montagmorgen zunächst noch «überschaubar», sagte ein Polizeisprecher. Es sei durch die Glätte lediglich zu einzelnen Unfällen mit Blechschäden gekommen. In und bei Elmshorn gebe es derzeit zwar einige Unfälle wegen Glätte, sie seien jedoch noch ohne Häufung und Verletzte, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Kiel sagte ein Polizeisprecher, dass die Lage zunächst noch übersichtlich sei.

Mehr zum Thema Extreme Wetterlage Extreme Wetterlage Blitzeis – so entsteht die plötzliche Gefahr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hamburger Stadtreinigung ist bereits seit 2.00 Uhr nachts im Winterdienst-Einsatz. Es könne trotz des Einsatzes jedoch an einigen Stellen glatt sein, wie aus einer Mitteilung der Stadtreinigung hervorgeht. Besonders betroffen vom Eisregen seien Radwege, Fußwege und Fahrbahnen mit Kopfsteinpflaster. Die Feuerwehr Hamburg warnte vor der hohen Glatteis-Gefahr und rief in einer Twitter-Mitteilung dazu auf, vorsichtig zu fahren und zu laufen.