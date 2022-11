Weil er mindestens drei Brände in Hamburg gelegt haben soll, hat die Polizei in Hamburg einen 81 Jahre alten Mann festgenommen.

Brände in Post und bei Supermarkt: 81-Jähriger in Hamburg festgenommen

Hamburg. Weil er mindestens drei Brände in Hamburg gelegt haben soll, hat die Polizei in Hamburg einen 81 Jahre alten Mann festgenommen. Der Senior soll unter anderem im Vorraum einer Postfiliale mehrere Mülleimer und Unrat sowie Müll im Hinterhof eines Supermarktes angezündet haben, wie die Polizei am Freitag in Hamburg mitteilte. Das Motiv sei völlig unklar, sagte eine Sprecherin dazu.

Beamte der Fachdienststelle waren schließlich durch ihre Ermittlungen auf den Mann aufmerksam geworden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Hamburg-Billstedt am Mittwoch hätten sie Beweismittel sichergestellt und den Mann festgenommen. Es werde nun geprüft, ob der 81-Jährige noch für andere Brände verantwortlich ist.

