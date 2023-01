Qualm steigt aus einem Theatergebäude an der Reeperbahn auf. Die Hamburger Feuerwehr muss einen schwierigen Einsatz bewältigen. Zum Glück wird niemand durch Flammen oder Rauch verletzt.

Brand an Theatergebäude auf St. Pauli: Niemand verletzt

Hamburg (dpa/lno). An einem Theatergebäude an der Hamburger Reeperbahn ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen sei der hintere Teil des Altbaus im Bereich über der Bühne, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Einsatzkräfte müssten sehr umsichtig vorgehen, um das Theater Schmidts Tivoli und die historische Bausubstanz nicht zu beschädigen. Die Feuerwehr nehme großflächig das Dach auf, um den Brand zwischen Ober- und Dachgeschoss gezielt mit Wasser zu bekämpfen.

Löschtrupps waren im und auf dem Gebäude im Einsatz. Sie brachten den Brand noch am Vormittag unter Kontrolle, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Die Einsatzkräfte müssten nun die Brandlast aus dem Gebäude bringen. «Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen», hieß es weiter.

Aus dem Flachdach stieg an mehreren Stellen Rauch auf, wie auf Bildern eines dpa-Fotografen zu sehen war. Die Polizei sperrte die Davidstraße in Richtung Reeperbahn. Laut Programm sollten am Dienstag zwei Vorstellungen um 15.00 und 19.30 Uhr stattfinden. Der Feuerwehrsprecher sagte allerdings: «Im Theatersaal stinkt's bestialisch nach Brandrauch.»

© dpa-infocom, dpa:230102-99-82160/6