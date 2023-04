Als kritische Infrastruktur eingestuft: Ist der Cosco-Einstieg beim Hamburger Hafen vom Tisch?

Der im vergangenen Jahr ausgehandelte Deal um den chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen könnte möglicherweise auf der Kippe stehen. Nach einer Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das Terminal Tollerort mittlerweile als kritische Infrastruktur einstufen.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) als Betreiberin des Terminals habe die Recherche auf Anfrage bestätigt. Das Containerterminal im größten Seehafen Deutschlands gelte demnach seit Anfang 2023 als kritische Infrastruktur. Der Betrieb einer Umschlaganlage in See- und Binnenhäfen würde eine Frachtmenge von 3,27 Millionen Tonnen pro Jahr generieren. Eine HHLA-Sprecherin erklärte, dass man das Terminal in Abstimmung mit dem BSI als kritische Infrastruktur registriert habe. Bislang war die Anlage am Tollerort in Hamburg-Steinwerder nicht als kritische Infrastruktur und damit als besonders schützenswert eingestuft worden.

Keine Auskunft aus dem BSI

Im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wollte man sich auf Anfrage nicht zu der Recherche äußern, hieß es. Zuvor hatten Kanzleramt und Wirtschaftsministerium auf das BSI verwiesen.

Das Bundeskabinett hatte im Oktober 2022 beschlossen, dass der chinesische Konzern Cosco einen Anteil von 24,9 Prozent an dem Containerterminal erwerben darf. Ursprünglich waren 35 Prozent geplant. Der Konzern könnte als Minderheitsaktionär formal keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben.

Zu den vertraglichen Inhalten wurde Stillschweigen vereinbart. Der Bund hatte bei einer größeren Beteiligung eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit befürchtet, durch sein Eingreifen eine strategische Beteiligung am Terminal verhindert und den Erwerb auf eine reine Finanzbeteiligung reduziert.

RND/sz