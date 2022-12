Deutliches Plus bei Auftragseingängen im Bauhauptgewerbe

Darf man in Lütjenburg zu Silvester böllern und Feuerwerk in die Luft schießen? Wenn es nach den Grünen in der Stadtvertretung geht, lautet die Antwort: Nein. Mit einem Appell an Bürger wollte die Fraktion einen ruhigen Jahreswechsel erreichen. Darum scheiterten die Grünen damit.