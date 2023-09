Enkel tötet 100-Jährige mit Beil - Sieben Jahre Haft

Newsletter "Holstein Kiel - die Woche"

Holstein Kiel: Voll fokussiert auf den Besuch der „alten Dame“

Die Vorfreude an der Förde steigt spürbar an: Am Sonntag steht mit der Partie Holstein Kiel gegen Hertha BSC ein klangvolles Duell im Holstein-Stadion an, das es zuletzt vor 21 Jahren im DFB-Pokal gab. Damit es besser läuft als zuletzt bei der 1:5-Niederlage gegen den FC St. Pauli, werden bei den Torhütern der Störche nun auch die „Unhaltbaren“ geübt. Alles Wissenswerte rund um die KSV in unserem Newsletter „Holstein Kiel - Die Woche“.