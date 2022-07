Wer vom Flughafen Hamburg in den Urlaub startet, braucht momentan starke Nerven. Vor dem Sicherheitsbereich bilden sich lange Schlange, Flüge fallen aus. Reisende fragen sich: Hebt mein Flieger wie geplant in Hamburg ab? Unsere Übersicht liefert Antworten.

Hamburg/Kiel. Schleswig-Holstein ist in den Sommerferien, viele Menschen wollen in den Urlaub fliegen. Doch an Flughäfen kommt es in diesen Tagen zu Beeinträchtigungen, so auch am Flughafen Hamburg. Dort müssen Reisende deutlich mehr Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.

Außerdem fallen auch einige Flüge aus. Welche das sind, zeigt unsere Übersicht, die wir täglich (außer sonnabends) aktualisieren. So erfahren Sie, ob Ihr Flieger wie geplant am Flughafen Hamburg startet.