In Schleswig-Holstein gehen die Ferien zu Ende, doch die Urlaubszeit ist damit nicht beendet. Am Flughafen Hamburg kann es weiterhin zu Wartezeiten kommen. Vor allem beim Gepäckproblem ist kaum Besserung in Sicht.

Hamburg. Während sie in Süddeutschland gerade erst begonnen haben, gehen die Schulferien in Schleswig-Holstein schon wieder zu Ende. Was bedeutet das für die zuletzt durchaus angespannte Lage am Hamburger Flughafen? Von einer Rückreisewelle könne man jedenfalls nicht sprechen, so Flughafen-Sprecherin Janet Niemeyer. Trotzdem erwarte man nun mehr Ankömmlinge als Abreisende.

„Wir haben zurzeit eine sehr stabile Lage“, so Niemeyer. Am frühen Morgen könne es beim Check-In weiterhin zu Wartezeiten kommen, die Empfehlung sei, zwei Stunden früher da zu sein. Damit sei aber sowieso während der ganzen Urlaubszeit zu rechnen. Auch bei den Ankünften in Hamburg kommt es weiterhin zu Problemen: Es sammeln sich herrenlose Koffer, während andere Ankömmlinge ihr Gepäck nicht wiederfinden.