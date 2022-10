Doch kein Basilikum: Zoll findet 50 Kilogramm Khat

Der Zoll am Flughafen Hamburg hat ein Paket mit 50 Kilogramm Khat gefunden. Jetzt steht ein 31-Jähriger aus Lübeck steht unter Verdacht.

50 Kilogramm der Kaudroge Khat hat der Zoll am Flughafen Hamburg bei einer Luftfrachtuntersuchung sichergestellt. Die Drogenlieferung sei aus Antalya in der Türkei gekommen und als „getrocknete Basilikumblätter aus Israel“ angemeldet gewesen, teilte der Zoll am Freitag mit. Die Mitarbeiter hätten bei der Lieferung einen Drogenschnelltest gemacht, der positiv ausgefallen sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

31-Jähriger aus Lübeck steht unter Verdacht

Nach Angaben des Zollfahndungsamtes wurde gegen einen 31-Jährigen, der die Ware am Mittwoch abholen wollte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln eingeleitet. Seine Wohnung in Lübeck wurde durchsucht, und es wurden elektronische Beweismittel sichergestellt. Das beschlagnahmte Khat hätte einen Schwarzmarktwert von schätzungsweise 500 000 Euro.

Von dpa/RND