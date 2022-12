Flughafen: Start- und Landebahnen werden zeitweise gesperrt

Für die Erneuerung der Oberfläche werden 2023 vorübergehend Start- und Landebahnen am Hamburger Flughafen gesperrt. «Das Start- und Landebahnsystem am Hamburg Airport ist zum Teil schon über 60 Jahre alt», teilte der Flughafen am Freitag mit.