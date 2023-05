Fußtritt ins Gesicht: DB-Mitarbeiter am S-Bahnhof Reeperbahn verletzt

Hamburg. Ein betrunkener Mann hat einem Sicherheitsmitarbeiter bei einer Kontrolle am Hamburger S-Bahnhof Reeperbahn mit einem heftigen Fußtritt im Gesicht verletzt. Der 22-jährige Mitarbeiter der DB-Sicherheit sei daraufhin mit Verdacht einer Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.

Der venezolanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Berlin hatte am Sonntag gegen 1.35 Uhr im S-Bahnhof Reeperbahn zunächst eine Glasflasche in Richtung der DB-Streife geworfen, die DB-Sicherheitsmitarbeiter aber nicht getroffen.

Auf Ansprache hat der leicht betrunkene Mann den Angaben zufolge aggressiv reagiert und musste unter erheblichem Widerstand zu Boden gebracht werden. Dabei habe er dem 22-jährigen Sicherheitsmann mit dem Fuß ins Gesicht getreten.

Gefährliche Körperverletzung am S-Bahnhof Reeperbahn

Gegenüber Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verhielt sich der Beschuldigte nach Polizeiangaben äußerst renitent. Der 34-Jährige wurde daraufhin gefesselt und mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Hamburg-Altona gebracht.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet. Mit einem Platzverweis für den S-Bahnhof Reeperbahn wurde der 34-Jährige nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.