Grauer Hochbunker in Hamburg wächst grün in die Höhe

Notfälle

Leiche im Abstellraum eines Hamburger Modehauses entdeckt

In einem Modehaus in der Hamburger Mönckebergstraße ist eine Leiche gefunden worden. Ein Haustechniker habe die tote Frau schon am Montag in einem Abstellraum entdeckt, der für Kunden nicht zugänglich ist, teilte die Polizei mit.