Mann (51) nach mutmaßlichen Mord an Ehefrau in Hamburg festgenommen

Hamburg. Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge soll ein 51-jähriger Mann seine 35-jährige Frau in einer Wohnung getötet haben. Die Frau erlag trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort ihren Verletzungen, wie die Polizei Hamburg am Freitagmittag mitteilte. Wie genau sie getötet wurde, werde derzeit ermittelt.

Den Angaben zufolge war der mutmaßliche Täter der Ehemann des Opfers. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er selbst nach seiner Tat den Notruf gewählt und die Polizei informiert. Er wurde den Angaben zufolge noch am Tatort vorläufig festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Ermittlungen der Mordkommission laufen

Zu den genauen Umständen der Tat ermittle nun die Mordkommission der Polizei und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg.

Von RND/ dpa