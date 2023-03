Kollision auf A255 in Hamburg: Auto entgegengesetzt der Fahrtrichtung durch Rettungsgasse gefahren

Kommunalwahl: CDU in Ahlefeld-Bistensee tritt mit erfahrenen und neuen Kandidaten an

Die CDU in Ahlefeld-Bistensee bringt sich für die Kommunalwahl in Stellung. Insgesamt neun Kandidaten umfasst die Liste, auf den vorderen Plätzen sind erfahrene Mitglieder vertreten. Der Ortsverband benennt auch einige Themen, für die sich die Kandidaten in der Gemeinde einsetzen wollen.