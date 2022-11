Hamburg will im Bundesrat Anstieg bei Indexmieten begrenzen

Vollsperrung in Hamburg Vollsperrung in Hamburg

Brückenabriss auf A7: Arbeiten im Zeitplan, kaum Stau

Die Vollsperrung der A7 in Hamburg sorgte sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag für wenig stockenden Verkehr. Der Abriss der drei Brücken läuft weiterhin nach Plan. Am Montag um 5 Uhr soll die Sperrung aufgehoben werden.