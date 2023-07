Hamburger Hauptbahnhof bleibt Brennpunkt für Kriminalität

Intelligente Software

Strichmännchen gegen Kriminalität - KI-Videoüberwachung in Hamburg

Videoüberwachung gibt es an mehreren Orten in Hamburg schon länger. Nun wird eine intelligente Software am Hansaplatz in der Nähe des Hauptbahnhofs getestet. Der Innensenator sieht schon Anwendungsmöglichkeiten bei der Überwachung in Zügen.