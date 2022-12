Hamburger Mercedes-Benz Werk bekommt zusätzliche Aufgaben

An der Reventlouwiese Kiel

Langjährige Forderung: Endlich ein Toilettenhäuschen an der Kiellinie

Es ist ein altbekanntes Problem, das schon lange für Ärger sorgt: An der Kiellinie in Kiel gibt es zu wenig öffentliche Toiletten. Nun gibt es Abhilfe: Direkt an der Reventlouwiese wurde ein neues Toilettenhaus gebaut, das anders als die mobilen Klohäuschen das ganze Jahr über zugänglich ist.