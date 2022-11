Hamburger Zoll stellt Drogen im Wert von einer halben Million Euro sicher

Im Gepäck eines 46-Jährigen sind am Hamburger Flughafen knapp 50 Kilogramm einer Kaudroge entdeckt worden. Der Mann gab an, dass es sich dabei lediglich um Tee handle. Der Schwarzmarktwert beträgt laut Zoll rund 500.000 Euro.

Hamburg. Im Gepäck eines 46-Jährigen sind am Hamburger Flughafen knapp 50 Kilogramm der Kaudroge Khat entdeckt worden. Nach Angaben des Zollfahndungsamtes vom Freitag wurden die Drogen im Schwarzmarktwert von 500.000 Euro bereits am Donnerstag der vergangenen Woche sichergestellt und der Tatverdächtige festgenommen. Der Mann gab zuerst an, dass sich in den Paketen lediglich Tee befinde. Ein Schnelltest vor Ort bestätigte jedoch den Verdacht der Beamten, dass es sich um Khat handelt.

Der Tatverdächtige war aus dem Senegal über die Türkei nach Hamburg gereist und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Bereits Anfang Oktober wurde eine ähnliche Menge Kath am Flughafen sichergestellt.

dpa