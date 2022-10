Hochwertiger Laser aus Hamburger Universität gestohlen

„Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler“: Neue Kochshow für Kinder

Mit einer neuen TV-Show will Steffen Henssler Kinder zum Kochen animieren. In „Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler“ wird er gemeinsam mit den Sesamstraße-Stoffpuppen Krümelmonster und Gonger einfache und nachhaltige Gerichte zubereiten. Die Show wird in Hamburg produziert.