Jeden Baum erkennen: Nabu-Helfer entwickeln App «Hallo Baum»

Holstein Kiel: Eine Delle macht noch keinen Herbst

Steht Holstein Kiel ein goldener Oktober oder ein eher ungemütlicher Herbst bevor? Was es am Ende auch wird – die Partie gegen den Karlsruher SC könnte nach zuletzt zwei Niederlagen richtungsweisend werden. Immerhin ist Kapitän Philipp Sander wieder mit an Bord. Und bei einem anderen verletzten Storch zeigt sich ein Silberstreif am Horizont.