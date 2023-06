Keine schweren Ausfälle bei ziviler Luftfahrt durch „Air Defender“

Hamburg (dpa/lno). «Die Auswirkungen auf den Passagier-Luftverkehr sind in Hamburg bislang moderat gewesen», sagte eine Airport-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Ende der bislang größten Verlegungsübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato.

An einzelnen Tagen sei es zu häufigeren Verspätungen gekommen, zudem seien rund ein Dutzend Flüge annulliert worden. «Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich die Ursache der Streichungen/Verspätungen nicht immer eindeutig dem «Air Defender 23» Manöver zuzuordnen lässt», betonte die Sprecherin.

In der ersten Woche von «Air Defender 2023» wurde von Montag bis Freitag geübt, in der zweiten Woche endet der eigentliche Übungsbetrieb am Donnerstag. Am Fliegerhorst Schleswig bei Jagel sowie am Nato-Flugplatz Hohn sollte das Training um 19.00 Uhr beendet sein.

An der bundesweiten Übung nehmen unter deutscher Führung 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10.000 Soldaten teil. Mit einem fiktiven Szenario wird im Luftraum über Deutschland trainiert, wie das westliche Verteidigungsbündnis auf den Angriff eines östlichen Bündnisses reagiert und dabei bereits vom Gegner besetzte Gebiete zurückerobert.

