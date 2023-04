Klimaaktivisten blockieren Verkehr auf Köhlbrandbrücke

Klassisch hören

Konzert-Empfehlungen über Ostern: Am Karfreitag erklingen dreimal Bach-Passionen

Gleich an drei Orten im Großraum Kiel sind am Karfreitag wieder Bachs große Passionen zu hören. Die Johannes-Passion in Lütjenburg , die Matthäus-Passion in Neumünster und in Bad Segeberg. Der Sterbestunde Jesu wird aber auch in kleineren Formaten musikalisch gedacht. Empfehlungen für klassische Konzerte in der Osterzeit bis zum 11. April.