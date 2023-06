Köhlbrandquerung noch teurer: 450 Millionen Euro für Abriss

Sportevent

Verkehrsbehinderungen in Hamburg wegen des Halbmarathons

Wegen des Hella Halbmarathons kommt es am Sonntag in Hamburg zu Verkehrsbehinderungen - im Westen der Stadt, in der Innenstadt sowie rund um die Alster. Rund 350 Skater werden um 8.30 Uhr starten, etwa 10.500 Läufer ab 9.00 Uhr, wie die Polizei mitteilte.