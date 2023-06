Hamburg

Leichenfund im April: Polizei verhaftet drei Tatverdächtige

Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung in Hamburg-Steilshoop im April hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Ein 25-Jähriger, ein 40 Jahre alter und ein 38 Jahre alter Mann wurden in ihren Wohnungen verhaftet, wie die Polizei am Montag mitteilte.