Mann läuft in Hamburg vor Linienbus - lebensgefährlich verletzt

Hamburg. Beim Überqueren einer Straße ist ein 52 Jahre alter Fußgänger in Hamburg von einem Linienbus erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen stockte am Donnerstag im Stadtteil Langenbek der Verkehr, als der Mann abseits von Fußgängerüberwegen über die Straße ging, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach lief er dabei an einem stehenden Lkw vorbei, bevor er die gesonderte Busspur betrat. Da diese von dem Stau nicht betroffen war, konnte ein 56 Jahre alter Busfahrer an den stehenden Fahrzeugen vorbeifahren. Dabei sei er gegen den 52-Jährigen gefahren.

Der Fußgänger wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch am Freitag befand er sich in „intensivmedizinischer Behandlung“, hieß es weiter. Der Busfahrer und seine Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Verkehrsunfalldienst übernahm die Ermittlungen. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang.

