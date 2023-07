Mann mit einem Koffer voller Waffen am Bahnhof festgenommen

Hamburg (dpa/lno). Bundespolizisten haben am Hamburger Hauptbahnhof bei Kontrollen am Samstagabend einen 20-Jährigen mit einem Koffer voller Waffen festgenommen. Darunter waren Macheten, Messer und ein Beil, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage bestätigte. Der 20-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Da der Mann der Polizei bekannt ist und als gewaltbereit gilt, wurde außerdem mit einem Großaufgebot seine Wohnung in Hamburg-Hausbruch am Sonntagmorgen durchsucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Freitagabend bis Sonntagabend waren Waffen und Messer aller Art am Hamburger Hauptbahnhof verboten. Aufgrund der jüngsten Kriminalitätsentwicklung hatte die Bundespolizei eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Bei den Kontrollen waren 120 Polizeibeamte im Einsatz, es wurden 650 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten insgesamt 14 Verstöße gegen die Verordnung fest.© dpa-infocom, dpa:230716-99-421642/2

KN