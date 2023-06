Masseur wegen mutmaßlicher Vergewaltigung von Kundin in Haft

Hamburg (dpa/lno). Im Spa-Bereich eines Hamburger Hotels soll ein Masseur eine Kundin vergewaltigt haben. Der Beschuldigte sei am 9. Juni festgenommen worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Das Amtsgericht habe am folgenden Tag einen Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts erlassen. Nach einem Bericht von «bild.de» soll es sich bei dem Mann um einen 37-Jährigen handeln, der in einer sogenannten Wellness-Oase im Stadtteil Poppenbüttel arbeitete. Die Kundin sei eine 22-Jährige. Die junge Frau habe am Abend des 9. Juni einen Gutschein einlösen wollen, den ihr ihre Mutter geschenkt habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© dpa-infocom, dpa:230623-99-161800/3

KN