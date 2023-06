Mutmaßlicher Impfschaden: Verfahren gegen Biontech

+++ Liveblog +++

Nach der Bombenentschärfung in einer Kita in Schwentinental steht nun die nächste an: Dieses Mal wurde ein Blindgänger auf einem Privatgrundstück entdeckt. Die amerikanische Fliegerbombe soll am heutigen Montag unschädlich gemacht werden. Von der Einrichtung des Straßensperren bis zum Ende der Entschärfung berichten wir auf KN-online.de live von den Arbeiten.