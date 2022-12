Nach gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen: Frau in U-Haft

Hamburg (dpa/lno). Sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen in Hamburg-Borgfelde hat die Polizei das Verbrechen aufgeklärt. Eine 37-Jährige sei am Mittwochmorgen in einer Wohnung im Stadtteil Uhlenhorst verhaftet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kolumbianerin sitze unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Die Frau stamme aus dem erweiterten Bekanntenkreis des Getöteten. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft prüften weiter, ob die Verdächtige die Tat allein oder mit Komplizen verübt habe. Auch zur Frage des Motivs werde noch ermittelt, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende Mai hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Wohnung des Mannes von dem oder den Tätern durchsucht worden sei, so dass es ein finanzielles Motiv für die Tat geben könnte. Das Opfer war selbstständiger Unternehmer in der spanischen Gastronomieszene und hatte viele Spanisch und Portugiesisch sprechende Kontakte. Der 69-Jährige war auch in sozialen Netzwerken unterwegs und hatte Kontakt zu Frauen aus dem Prostitutionsmilieu. Nach früheren Angaben der Polizei soll ein 41-Jähriger den 69-Jährigen am 12. Mai leblos in seiner Wohnung gefunden haben. Wie der Mann zu Tode kam, teilte die Polizei nicht mit.

RND/dpa