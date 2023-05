Nach Stickstoff-Austritt bei Aurubis: Ein Verletzter stirbt

Kommunaler Coworking-Space

Gettwork in Gettorf: Trend geht stetig aufwärts – Tag der offenen Tür am 14. Mai

Coworking ist Trend – vor allem in Städten. Doch auch in ländlichen Regionen etablieren sich immer mehr alternative Arbeitsorte. In Gettorf eröffnete 2021 der erste gemeindeeigene Coworking-Space Schleswig-Holsteins. So läuft das Projekt.