Nackter Mann am Hauptbahnhof: Verfahren eingeleitet

Hamburg (dpa/lno). Dort fanden die Beamten ihn auf dem Boden sitzend. Der 38-Jährige gab an, seine Freundin in Köln besuchen zu wollen. Er weigerte sich, seine Kleidung wieder anzuziehen. Mit Sichtschutz führten ihn die Beamten zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof.

Atemalkoholgeruch wurde nicht festgestellt. Nach einer Bedenkzeit änderte der Mann seine Meinung, zog sich an und wurde wieder entlassen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf exhibitionistische Handlungen eingeleitet.

