Randalierer bedroht Polizei in Hamburg mit Messer

Vor 40 Jahren war Winnetou in Bad Segeberg in größter Gefahr

Winnetou gerät bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg jedes Jahr in Gefahr – aber nur auf der Bühne. 1983, vor 40 Jahren, jedoch standen die Aufführungen am Kalkberg fast vor dem Aus. Klaus-Hagen Latwesen, der zehn Jahre zuvor erstmals die Rolle seines Lebens spielte, stand vor der Aufgabe, die Karl-May-Spiele zu retten.