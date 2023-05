Regionalbahn prallt vor Hamburg gegen Baugerät

Geschichte

Atlas-Skulptur kehrt an Hamburger Hauptbahnhof zurück

Ein Wahrzeichen des Hamburger Hauptbahnhofs kehrt an seinen Heimatort zurück: Die Atlas-Skulptur, die einst auf dem Dach des Bahnhofs stand, wird bis zum Herbst in der Wandelhalle ausgestellt, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte.