Rund 185 Millionen Euro Schaden bei Aurubis durch Diebstahl

Schifffahrt

Kritik an HHLA-Deal zurückgewiesen - CDU: Sondersitzung

Am Mittwoch hatte die Stadt überraschend verkündet, dass die Container-Reederei MSC künftig an der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) beteiligt sein wird. Das sorgte für Kritik, auch von der Konkurrenz. Die CDU will nun zudem eine Sondersitzung.