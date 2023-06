Sie sprudelt wieder: Alsterfontäne beendet Winterpause

Hamburg (dpa/lno). Ein Knopfdruck und auf der Hamburger Binnenalster sprudelt es endlich wieder: Die Hamburger Alsterfontäne ist am Donnerstag nach langem Warten wieder in Betrieb genommen worden. Dazu hatten Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD), Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte Ralf Neubauer und Vertreter von Hamburg Wasser und der zuständigen Wasserpumpen-Firma zum traditionellen Einschalten gemeinsam auf einen großen roten Knopf gedrückt. Von nun an wird die Fontäne, die als eines von Hamburgs Wahrzeichen gilt, jeden Tag zwischen 10.00 und 22.00 Uhr ihren mächtigen Wasserstrahl in die Luft schießen.

«Nur wenige Metropolen haben das Glück Hamburgs und es liegt ein strahlendes Gewässer mitten in der Innenstadt. Doch die Binnenalster ist noch mehr als unsere blaue Mitte. Als Herz der Binnenalster ist das Wasserspiel, vielfach fotografiert und bestaunt, im Sommer nicht mehr wegzudenken aus Hamburgs Innenstadt», sagte Pein dazu laut Mitteilung.

Üblicherweise sprudelt die Fontäne sonst deutlich früher vor dem Panorama des Jungfernstiegs. Doch in diesem Jahr verzögerte sich der Einsatz aus Energiespargründen. Der Hamburger Senat hatte erst Ende April entschieden, dass trotz des weiterhin bestehenden 25-Punkte-Plans zum Energiesparen die Alsterfontäne sowie der Brunnen und der Geysir im Inselpark und die Wasserspiele sowie die Wasserlichtorgel in Planten un Blomen wieder in Betrieb genommen werden können. Anschließende Vorbereitungen an der Pumpe und der Schwimmplattform sowie die Logistik konnten nun abgeschlossen werden.

Seit 1987 gehört die Alsterfontäne zum Hamburger Stadtbild. Dabei befördert die Pumpe rund 180 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Die Fontäne kann bis zu 40 Meter hoch schießen.

