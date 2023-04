Sieben Festnahmen nach Einbrüchen - Zwei Mädchen erneut erwischt

20. und 21.4.

Warnstreiks: Flughafen kündigt Absage aller Abflüge ab Hamburg an

Hiobsbotschaft für alle Reisenden zum Ende der Osterferien in Schleswig-Holstein: Am Donnerstag und Freitag fallen alle Abflüge am Flughafen Hamburg aus. Auch Ankünfte können betroffen sein. Grund dafür ist ein erneuter Warnstreik. Was Sie darüber wissen müssen.